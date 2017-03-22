ABD’den Londra saldırısı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Londra’daki saldırıya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiği kaydedildi. Beyaz Saray'a girişi esnasında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Londra'daki saldırı ile ilgili gelişmelerden haberdar olduğunu ifade etti.

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Beyaz Seray Sözcüsü Sean Spicer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri takip ettiğini bildirdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, olayın yakından incelediği bildirilerek Londra'da yaşayan Amerikalılara olay yeri yakınlarından uzak durmaları uyarısı yapıldı. Sözcü Mark Toner, İngiltere'ye desteğe hazır olduklarını söyledi. Londra'daki ABD Büyükelçiliğinin gelişmeleri takip ettiğini de sözlerine ekleyen Toner, olaydan etkilenen Amerikalılara yardıma hazır olduklarını yineledi.