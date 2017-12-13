ABD: Kim uslu durursa görüşürüz

Geçtiğimiz aylarda dünyayı yeni bir savaşın içine atmak üzere olan ABD ve Kuzey Kore arasında yumuşama sinyalleri... Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada Pyongyang yönetimiyle görüşmenin gerçekleşebileceğini duyurdu. Fakat açıklamada bunun henüz mümkün olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yaşanan gerilimin son perdesi açıldı. Kuzey Kore’nin arka arkaya kıtalararası balistik füze denemesi yapmasının ardından savaşın eşiğine gelen iki ülke arasında şimdi müzakere ve diyalog dönemine giriliyor.

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Beyaz Saray, bugün yapılan açıklamada Kuzey Kore’yi sert bir dille eleştirdi. Fakat açıklamada, Kuzey Kore ile müzakerenin hala masada olduğu belirtildi. Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haberde Beyaz Saray’ın resmi açıklamasına yer verildi.

TILLERSON’I ADETA YALANLADI

Açıklamada, “Her türlü müzakere Kuzey Kore rejimi davranışlarını iyileştirmediği sürece askıya alınmalıdır. Yakın zamanda gerçekleştirilen balistik füze denemelerinin ardından müzakereye başlama zamanının şimdi olmadığını söyleyebiliriz” ifadesi kullanıldı.

Önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Pyongyang yönetimi ile direkt görüşmelerin başlayabileceğini söylemesinin ardından bu tarz bir açıklamanın gelmesi Trump’ın yakın çevresinde tartışma yarattı. Zira geçmişte anlaşamadıkları ortaya çıkan Trump ve Tillerson’ın açık olduğu duyurulmuş ve Trump’ın dışişleri bakanı olarak yeni bir isim arayışında olduğu belirtilmişti.