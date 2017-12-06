ABD’li asker YPG’lilerle halay çekti

Suriye'nin kuzeyinde bulunan, IŞİD'den temizlendikten sonra, bir başka terör örgütü YPG'nin girdiği Menbiç'te dün askeri meclise bağlı kadın militanların mezuniyet töreninde çekilen halayda ABD'li bir kadın askerin halayın başında yer alması dikkat çekti.

Halep kentine bağlı en büyük ilçesi Menbiç, 1 Haziran’dan başlatılan ve Koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonla IŞİD terör örgütünden 12 Ağustos 2016 tarihinde tamamen temizlenmişti. IŞİD’in Suriye topraklarında Rakka’dan sonra en önemli merkezi olarak gördüğü Menbiç’e, IŞİD’den temizlenmesinden sonra, PKK terör örgütünün bu ülkedeki uzantısı YPG’nin girmesine Türkiye tepki göstermişti.

Bu konuyla ilgili ABD ve Türkiye arasında da kriz yaşanmıştı. Terör örgütü YPG’ye ait sözde askeri meclisi tarafından yönetilen ilçede dün kadın militanların mezuniyeti için düzenlenen törende ilginç görüntüler oluştu.

Kadın militanlar, törende halay çekerken, halayın başına ise ABD’li bir kadın askerin geçmesi dikkat çekti. ABD’li kadın askerin başını çektiği halayın fotoğrafları, sözde askeri meclisin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. (DHA)