ABD’li generalden Suriye’ye ‘gizli’ ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel, cuma günü Suriye'ye önceden açıklanmayan bir ziyaret yaptı. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Talal Sülo, Votel'in kendilerine 'ileriki aşamalarda ağır silah temin etme sözü verdiğini' söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel, cuma günü Suriye'ye önceden açıklanmayan bir ziyaret yaptı. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Talal Sülo, Votel'in kendilerine 'ileriki aşamalarda ağır silah temin etme sözü verdiğini' söyledi.

Obama yönetimi döneminde benzer bir ziyaret yapan Votel ilk kez Trump döneminde Suriye’de IŞİD’le savaşan SDG’nin bir dizi komutanı ile bir araya geldi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre AFP’ye açıklama yapan SDG Sözcüsü Talal Sülo, Votel ile ‘Donald Trump döneminde ABD ile koordinasyonu ve ABD’nin verdiği desteği arttırma’ konularını ele aldıklarını söyledi.

Sülo, “İleriki aşamalarda ağır silahların temini konusunda sözler verildi’ dedi.

Görüşmeyi ‘ABD’nin bizim güçlerimize olan desteğinin teyidi’ olarak niteleyen Sülo, “Sonuçlar olumluydu. Fırat’ın Gazabı operasyonundaki gelişmeleri ve diğer ortak askeri konuları konuştuk” dedi.

MENBİÇ SÖZÜ

ABD Savunma Bakanlığı, Votel’in ziyareti hakkında açıklama yapmadı.

Üst düzey bir SDG komutanı, dört saat süren görüşmede Votel’in, ABD öncülüğündeki koalisyonun Menbic’i Türkiye ya da onun desteklediği grupların saldırısına karşı korumaya kararlılığını da teyit ettiğini vurguladı.

Votel Mayıs 2016’da bölgeyi ziyaret etmiş ve DSG komutanları ile onlara danışmanlık yapan ABD’li askerlerle görüşmüştü.

Dün de ABD’li Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in geçen hafta bölgeyi ziyaret ettiği ve SDG güçlerine ağır silah desteği sözü verdiği açıklanmıştı.