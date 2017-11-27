ABD’li hakim listeyi açıkladı! Erdoğan, damadı Albayrak ve eski bakanların isimleri Zarrab davasında

Reza Zarrab davasında duruşmalar öncesinde oluşturulacak jüri heyeti seçimine bugün başlandı. Hakim, aday jüriye “bunları tanıyor musunuz?” diyerek uzun bir liste verdi. Uzun listede, AKP'li hükümet üyeleri, İranlı işadamları, Reza Zarrab’ın daha önce bağış yaptığını açıkladığı dernek ve vakıflar ile çok sayıda banka bulunuyor. Listede arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı ve bakan Berat Albayrak ile eski bakanlar Efkan Ala, Ali Babacan ve Egemen Bağış da bulunuyor.

ABD’nin New York kentinde görülen ve “Reza Zarrab davası” olarak başlayan dava, artık resmen “Mehmet Hakan Atilla davasına” dönüşmüş durumda.

Mahkeme Hakimi Richard Berman, bugün yapılan jüri seçiminde, davada yargılanacak tek sanığın “Mehmet Hakan Atilla olduğunu” belirterek, isim vermeden Zarrab'ın, savcılık ile anlaştığını resmen açıkladı.

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İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI

Duruşmada ortaya çıkan bir başka önemli gelişme ise, jüri olmak için aday olanlara mahkeme tarafından verilen uzun listeye ilişkin olarak yaşandı. Jüride yer alacak olan 12 Amerikan vatandaşı için yaklaşık 100 kişilik bir jüri havuzundan seçim yapıldı.

Seçim yapılırken de Hakim Berman tüm jüri adaylarına bir liste vererek, listedeki, kişi kurum ve mekanlarla herhangi bir ilişkisi ya da bunlara karşı pozitif ya da negatif duygusu olanların bildirmesini istedi.

Hakim Berman listeyi “Burada ismi bulunanların tümünün davanın tarafı olduğunu ve yargılanacaklarını düşünmeyin” uyarısıyla verdi.

Listede, başta AKP hükümetlerinin eski ve yeni bakanlarının yanı sıra, İranlı işadamları, Reza Zarrab'ın daha önce mahkemeye “hayırseverliğini kanıtlamak” için verdiği bağış listesinde bulunan dernek ve vakıflar ile Türk ve uluslararası çok sayıda banka yer alıyor.

Listede İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Frank Ricciardone, Halkbank eski genel müdürü ve ABD'deki davada sanık durumundaki Süleyman Aslan’ın eşi Funda Aslan gibi isimler de var. Listede ayrıca Fethullah Gülen de “Türkiye'deki Gülenci hareketin lideri” olarak yer alıyor.

Yine listede Zarrab ile Atilla'nın Türk ve Amerikalı avukatlarının da isimleri yer alıyor, Çinli, İranlı ve Dubaili işadamları da mevcut. Listeye “Trump” ismi de İstanbul'daki Trump Towers ile girmiş durumda.

LİSTEDE KİMLER VAR

Listede öne çıkan isimler ise şöyle

AKP Hükümetlerinde bakanlık yapmış isimler;

Recep Tayyip Erdoğan

Berat Albayrak

Efkan Ala (Başbakan eski danışmanı olarak geçiyor)

Egemen Bağış

Muammer Güler

Ali Babacan

Yabancı devlet adamları

Mahmut Ahmedinejad (İran eski cumhurbaşkanı)

Frank Ricciardone (ABD'nin Ankara eski Büyükelçisi)

Aralarında Zekeriya Öz, Celal Kara,Yakup Saygılı'nın da olduğu FETÖ üyeliği yüzünden meslekten ihraç edilen kimisi firari, kimisi Türkiye'de hapiste olan yargı ve polis mensupları

Bankalar

Listede Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeden banka bulunuyor.

Alman, Amerikan, Arap, İran bankalarının isimleri göze çarpıyor.

Listedeki Türk bankaları ise şöyle sıralanıyor:

Aktifbank

Türkiye Halk Bankası

Türkiye Ziraat Bankası

Listede mekanlar da var:

Conrad Hotel İstanbul

Dubai, BAE

İran İslam Cumhuriyeti

İstanbul Kapalı Çarşı

Türkiye Cumhuriyeti

Trump Towers İstanbul