ABD’li komutandan kritik Türkiye açıklaması

IŞİD ile savaşan koalisyonun ABD'li komutanı Stephen Townsend, olası Rakka operasyonu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. ABD'li komutan, Suriye'de IŞİD'e karşı Rakka operasyonunda Kürt güçlerin yer almasını beklediğini söyledi.

IŞİD ile savaşan koalisyonun ABD'li komutanı Stephen Townsend, olası Rakka operasyonu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. ABD'li komutan, Suriye'de IŞİD'e karşı Rakka operasyonunda Kürt güçlerin yer almasını beklediğini söyledi.

IŞİD’e karşı koalisyon yetkilisi Korgeneral Townsend, yaptığı açıklamada “Kürtlerin operasyona bir şekilde katılmasını bekliyorum” dedi. Townsend, söz konusu güçlerin Suriyeli yerel Kürtlerden oluşacağını belirterek, daha fazla detay vermedi.

‘TÜRKİYE İLE RAKKA KONUSUNDA GÖRÜŞÜYORUZ’

Sputnik'in aktardığı habere göre, ABD’li komutan ayrıca, Rakka operasyonu hakkında Türkiye ile görüştüklerini de ifade etti. Townsend, “Türklerle, Rakka operasyonunda ne şekilde yer alabilecekleri konusunda görüşmeler yürütüyoruz. Katılımın boyutu hakkında bir fikrim yok.” ifadelerini kullandı