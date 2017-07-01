ABD’li yıldız basketbolcudan AK Saray açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ekpe Udoh, New York Times'a konuk oldu. Udoh, AK Saray ziyaretinden, Atatürk'e ve Reina saldırısına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Ülker’in Euroleague şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan Ekpe Udoh, New York Times’a konu oldu. NBA’de ‘müzmin yedek’ olarak kariyerini sürdürürken Türkiye’ye gelerek bir yıldız haline gelen Udoh’la röportajların yer aldığı kapsamlı bir makale yayınlandı.

Türk edebiyatına meraklı olan ve Türkiye’de bir kitap okuma grubu kuran Udoh, sosyal medyada sık sık yaptığı Atatürk paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. New York Times muhabiri Patrick Kinglesy’nin yazısında Udoh’un modern zamanların Güliver’i olduğu yorumu yapılırken Udoh’un Fenerbahçe’nin şampiyon olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı takım ziyareti hakkındaki açıklamaları yer aldı.

Udoh’un röportajından öne çıkan detaylar şu şekilde:

– Udoh, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını her yerde gördüğünü söylerken, “Spor salonunda, daha sonra apartmanda ve birçok ofis ve mağazada gördüm. Onu görmemek imkansızdı. ‘Bu adam da kim? Herhalde önemli biri olmalı’ diye düşündüm kendi kendime” ifadesini kullandı.

– “Mustafa Kemal elbette kusursuz değildi fakat ben onu çok seviyorum çünkü kadın hakları konusunda önemli adımlar attı. Kadınların daha çok görev almasını ve daha zeki olmasını istedi. Ben etkilendim.”

– AK Saray’a yaptıkları takım ziyareti sonrasında ise, “Beyaz Saray, onun yanında sıradan bir ev gibi kalır. Bu sarayın bu kadar büyük olması inanılmaz. Ama kimse duymasın, olabilecek her yerde korumalar var” yorumunu yaptı.

– Türkiye’de yaşadığı son 2 yılda ülkede birçok terör saldırısı meydana geldiğini söyleyen Udoh, Reina saldırısı hakkında da konuştu. Udoh, “Saldırı olduğu sırada ben duamı edip uyumuştum. Fakat sabah bu haberle uyandığımda sinirlerim oynadı. Geçen yılki Türkiye şampiyonluğunu kazanmamızı orada kutlamıştık, denizin karşı tarafında olması ve yabancıların hayatını kaybetmesi… Bu çok yakındı. Neredeyse ölüme bakıyormuşum gibi hissettim” dedi.