ABD’nin eski başkanları Trump’ı madara etti

ABD'nin eski başkanları Bill Clinton ve George W. Bush katıldıkları bir etkinlikte soruları yanıtladı. İkili isim vermeden Trump'ı sert bir şekilde eleştirdi.

ABD’nin eski başkanları Bill Clinton ve George W. Bush önceki gün bir etkinlikte bir araya geldi. Dallas’ta düzenlenen etkinlikte izleyicilerin sorularına yanıt veren Clinton ve Bush, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirdi.

Gelen sorular arasında bir ABD Başkanı’nın en önemli özellikleri sorulurken Bush bu soruya “Tevazu” yanıtını verdi. Bush, “Bence önemli olan bilmediğiniz şeyleri bilmek ve işi bilenleri dinlemektir” dedi.

Clinton ise Beyaz Saray’da oturan kişinin hedeflerine odaklanması gerektiğini söyledi. Clinton, “Bence bu kişi, durumun kendisiyle ilgili değil insanlarla ilgili olduğunu fark etmeli. Orada bunu umursamayan ve unutan çok insan var. Oraya gidip de, ‘Yenmem gereken çok insan var’ diyemezsiniz” yorumunu yaptı.

İki eski başkan çok yakın dost olduklarını söylerken yaklaşık 1 saatlik oturumda Trump’ın adının hiç geçmemesi dikkat çekti.