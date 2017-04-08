ABD’nin füzelerine en sert tepki Kuzey Kore’den!

ABD'nin Suriye'de Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya en sert tepki Kuzey Kore'den geldi. 'affedilemez bir saldırı eylemi' olduğunu söyledi. Pyongyang'dan yapılan açıklamada, saldırının Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmekte milyon kez haklı olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kuzey Kore açıklamasında, saldırının Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirmekte milyon kez haklı olduğunu gösterdiği ifade edildi.

“AFFEDİLMEZ BİR SALDIRI”

Yapılan açıklamada, “ABD’nin Suriye’ye yönelik füze saldırısı, egemen bir ülkeye yapılan açık ve affedilemez bir saldırı eylemidir. Şiddetle kınıyoruz. Günün gerçekliği, güce karşı güçle direnmek için ordu gücümüzü artırmaya yönelik kararın haklı olduğunu milyon kez gösterdi” ifadeleri kullanıldı

HAVA ÜSSÜNE SALDIRI

ABD, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlendiği iddia edilen bir kimyasal saldırıdan Şam’ı sorumlu tutarak, Humus yakınlarındaki Şayrat Hava Üssü’nü bombaladı. Saldırı, Suriye’nin elinde kimyasal silah bulunmadığını ifade etmesine rağmen yapıldı. Rusya da İdlib’de cihatçıların elindeki kimyasal silah deposunun vurulmuş olabileceğini ifade etmişti.