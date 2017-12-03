ABD’nin kafası karışık: YPG ne olacak?

Ankara-Washington hattında ciddi bir gerilime sebep olan PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG'nin silahlandırılması konusunda ABD Savunma Bakanı'ndan yeni bir açıklama geldi. Fakat bu açıklama soru işaretlerini kaldırmak bir yana kafalarda birçok yeni soruyu da beraberinde getirdi.

Suriye savaşında görev yapan Suriye Demokratik Güçleri bünyesindeki terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye silah verilmesi Ankara-Washington hattında ciddi bir gerilime sebep olmuştu. 24 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın YPG’ye silah verilmeyeceğinin sözünü verdiğini dile getirmişti.

Fakat bu açıklamadan kısa bir süre sonra Beyaz Saray’ın konuyla ilgili resmi açıklamasında Trump’ın terör örgütü YPG’ye silah verilmeyeceği sözüne dair bir ifade yer almadı. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada “Önceki politikalarımızla tutarlı olarak, Başkan Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Rakka savaşı artık tamamlandığı ve IŞİD’in bir daha dönmemesi için istikrar sürecine girdiğimiz için, Suriye’de sahadaki ortaklarımıza sağlanan askeri destekte beklemedeki düzeltmelerle ilgili bilgilendirdi” denmişti.

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Fakat bu açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in kafaları iyice karıştırdı. Mattis, ABD’nin terör örgütü YPG ile ilgili duruşunu değiştirmeyi planladığını ima ederken, bölgede saldırı gerektiren çatışmaların azaldığına dikkat çekti. Mattis, IŞİD yenilgiye uğrarken, ‘askeri çaba'dan Cenevre Süreci gibi ‘diplomatik çaba' dönemine geçildiğini söyledi. Mattis, bu yaklaşımın ABD'nin bölgedeki müttefiklerini de etkileyeceğini kaydetti.Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Matis, “Koalisyon taarruzlarını durdurduğu, YPG de silahlı bir olduğu için, belli ki buna ihtiyaç yok. Güvenliğe, polis gücüne ihtiyaç var. IŞİD'in geri gelmemesini sağlayacak yerel güçlere ihtiyaç var” dedi.İLGİLİ HABER Trump Erdoğan'a garanti verdi: YPG'ye silah yok

ABD Savunma Bakanı, bu açıklamasının YPG'yi silahlandırmayı durduracakları anlamına gelip gelmediği sorusuna ise “Tam olarak Başkan'ın ilan ettiği çizgide ilerlemeyi sürdüreceğiz” yanıtını verdi.