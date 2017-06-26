ABD’nin seyahat yasağında karar çıktı

ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemelerin daha önce iki kez ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdiği seyahat yasağını gözden geçirme kararı aldı. Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık özel yetkisini kullanarak çıkardığı ve genel olarak Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının genel hatlarıyla yürürlüğe konmasına da izin verdi.

Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump’ın Ekim ayında imzaladığı seyahat yasağını gözden geçirme kararı aldı. İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemenli kişilere yönelik vize ve seyahat yasağının kısmen uygulanmasına izin verildi. Karar, Trump yönetimi için bir zafer olarak yorumlandı.

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Başkan Donald Trump, geçen yıl yapılan seçimlerden hemen sonra 7 ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir kararname imzalamıştı. Düzenlemenin yargı tarafından durdurulmasının ardından tasarı tekrar hazırlanmış, Irak vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarılmıştı.

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Yasak kapsamında 90 gün boyunca söz konusu ülkelerden ABD’ye yönelik ziyaretlerde seyahat kısıtlamaları getirilmesi planlanıyor. DHA