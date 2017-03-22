ABD’ye çifte kıska: FETO’yu iade edin!

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'la Beyaz Saray'da görüşen Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel konuları değerlendirdi.
Trump’a yakınlığıyla bilinen Breitbart sitesine mülakat veren Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu ayrıca Rus basınının sorularını da yanıtladı.
Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Fethullah Gülen'in iadesi ve ABD'nin PYD'ye desteği konularının, Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen ve çözülmesi gereken iki konu olduğunu söyledi.
Bakan Bozdağ da, ABD'li mevkidaşından Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını talep etti. Bozdağ ayrıca Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini de mevkidaşına iletti.