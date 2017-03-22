ABD’ye çifte kıska: FETO’yu iade edin!

Türkiye'den tam saha baskı... Bir dizi temas kapsamında ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile bir araya geldi. Akabinde Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşına telefon açtı. İki bakan da Sessions'tan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesini talep etti.

Türkiye'den tam saha baskı... Bir dizi temas kapsamında ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile bir araya geldi. Akabinde Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşına telefon açtı. İki bakan da Sessions'tan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesini talep etti.

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'la Beyaz Saray'da görüşen Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Trump’a yakınlığıyla bilinen Breitbart sitesine mülakat veren Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikası ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu ayrıca Rus basınının sorularını da yanıtladı.

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Fethullah Gülen'in iadesi ve ABD'nin PYD'ye desteği konularının, Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen ve çözülmesi gereken iki konu olduğunu söyledi.

Bakan Bozdağ da, ABD'li mevkidaşından Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını talep etti. Bozdağ ayrıca Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini de mevkidaşına iletti.