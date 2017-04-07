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ABD’ye ilk tepki Rusya’dan geldi

ABD'nin Suriye'ye yönelik füze saldırının ardından ilk tepki Rusya'dan geldi

06:287 Nisan 2017
Dünya
ABD’ye ilk tepki Rusya’dan geldi
ABD'nin Suriye'ye yönelik füze saldırının ardından ilk tepki Rusya'dan geldi

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, ABD’nin Suriye’ye askeri müdahalesinin “olumsuz sonuçları” olacağı konusunda uyardı.

Safronkov, BM Güvenlik Konseyi’nde İdlib kentinde düzenlen kimyasal saldırının görüşüldüğü kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vladimir Safronkov, askeri müdahalenin “olumsuz sonuçlarından bu şüpheli ve trajik girişimi başlatanların sorumlu olacağı” uyarısında bulundu.

Olumsuz sonuçların ne olacağının sorulması üzerine Safronkov, “Irak’a Libya’ya bakın.” cevabını verdi.

Son güncelleme: 07:0207.04.2017
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