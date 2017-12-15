Acı tablo: On binlerce çocuk istismara uğradı

Avustralya'da, çocuk istismarıyla ilgili yürütülen beş yıllık bir araştırma sonrası hazırlanan rapor, ülkede kiliseler, okullar ve spor kulüpleri dahil olmak üzere birçok kurumda çocuk istismarı yaşandığını ortaya koydu. Başbakan Malcolm Turnbull, Kraliyet Komisyonu'nun hazırladığı raporun 'ulusal bir trajediyi' gözler önün serdiğini belirtti.

BBC Türkçe’nin haberine göre raporda, “On binlerce çocuk Avustralya’nın birçok kurumunda cinsel istismara uğradı. Gerçek rakamı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bu, birkaç ‘çürük elma’ meselesi değil. Toplumun en büyük kurumları ciddi olarak başarısızlığa uğradı” ifadesi yer aldı.

İLK SIRADA KATOLİK KURUMLARI VAR

Komisyon, faillerin büyük bir bölümünün din görevlileri ve okul öğretmenleri olduğunu belirtti.

Rapor, sorunun çözümü için 400 maddelik bir öneri listesi sunuyor.

Bazı kişiler Canberra’da Komisyon’a destek gösterisi yaptı. Pankartta “Teşekkürler Kraliyet Komisyonu” yazıyor. Bu önerilerden bazıları şunlar:

-Çocukların cinsel istismarına karşı ulusal bir strateji hayata geçirilmeli

-Okullarda ve anaokullarında çocuklara konuyla ilgili eğitim verilmeli

-Çocukların güvenliği için bir kamu kurumu oluşturulmalı

-Din görevlisi, anaokulu çalışanları ve kayıtlı psikologlar için istismarı resmi olarak bildirmek zorunlu hale getirilmeli

Rapora göre, hem fail hem istismara uğrayan çocuklar açısından en yüksek rakama sahip olan kurumlar Katolik kurumları oldu.

Komisyon daha önce, cinsel istismarı bildirmeyen Katolik rahipleri hakkında soruşturma açılamasını talep etmişti.

YÜREK BURKAN İFADELER

Komisyon, araştırma sırasında mağdurlarla 8000’den fazla özel görüşme yaptı ve yaklaşık 1300 yazılı kayıt topladı.

Mağdurlardan, yaşadıklarını anlatmaları ve ardından da bunları yazmaları istendi. Bu metinler, ‘Avustralya’ya mesaj’ adlı bir kitapta bir araya getirildi. Komisyon bu anlatımları ‘yürek burkan ifadeler’ olarak tarif ediyor.

Avustralya parlamentosu şimdi, Komisyon’un önerilerini görüşecek.

Raporun ardından tazminat davalarının artması ve tazminatları kimin ödeyeceği tartışmasının açılması da bekleniyor.