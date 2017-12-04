“Açık kadınlara tecavüz edin” diyen avukata hapis cezası

Mısır'ın bir televizyon kanalında geçtiğimiz ay "Açık giyinen kadına tecavüz vatani görevdir" diyen Mısırlı avukat, hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır’da bir televizyon programında, “açık” giyinen kadınlara tecavüzün vatani görev olduğunu söyleyen avukat Nabih el-Wahsh, açıklaması sebebiyle oldukça sert eleştirilere maruz kalmıştı. Avukatın açıklamalarının ardından eyalet savcılığı, “yasayla alay etme” ve “şiddetli eylem söylemlerinde bulunarak halk düzenini bozma ve halkı provoke etme” iddialarıyla al-Wahsh’ı dava etti.

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Hakkında yasal işlem başlatılan el-Wahsh geçtiğimiz hafta kefaletle serbest bırakılmasının ardından, Cumartesi günü düzenlenen mahkemede üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukat el-Washs’ın mahkemede yer almadığı için cezası ertelenirken, açıklamalarının tacize teşvik içerdiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi. (DHA)