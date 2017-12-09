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Adana’da tren TIR’la çarpıştı: Çok sayıda yaralı var…

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin TIR'la çarpması sonucu yolculardan 19 kişi yaralandı.

15:189 Aralık 2017
Dünya
Adana’da tren TIR’la çarpıştı: Çok sayıda yaralı var…
Adana'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin TIR'la çarpması sonucu yolculardan 19 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Ceyhan’daki Sirkeli hemzemin geçidinde meydana geldi. Mersin’den hareket eden 61 bin 602 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni, Sirkeli hemzemin geçidinde Mustafa K. yönetimindeki  01 UL 632 plakalı TIR’a çarptı.

Kazada  trendeki 19 kişi hafif yaralandı. Yaralılar götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Son güncelleme: 15:1909.12.2017
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