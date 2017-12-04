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Afganistan Devlet Başkanı kadınlardan özür diledi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai, başörtü yorumlarının ardından tüm kadınlardan özür diledi.

10:364 Aralık 2017
Dünya
Afganistan Devlet Başkanı kadınlardan özür diledi
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai, başörtü yorumlarının ardından tüm kadınlardan özür diledi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai, hükümet yetkililerinin, kendisine terör örgütü DAEŞ'le bağlantısının olduğu yönünde bulunduğu iddialara tepki göstererek, “kanıt sunun” ya da “başörtü takın” ifadelerinin üzerine sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek, tüm kadınlardan özür diledi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, kadın haklarının çok önemli bir savunucusu ve Afganistan Cumhurbaşkanı olarak görev süresinin ardından konumlarını güçlendirmek ve korumak için eşsiz adımlar attı” denildi. (İHA)

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