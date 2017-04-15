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Afganistan’da patlama: 11 ölü

Afganistan'ın Helmand kentinde, yol kenarına döşenen bombanın patlatılması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti.

22:5015 Nisan 2017
Dünya
Afganistan’da patlama: 11 ölü
Afganistan'ın Helmand kentinde, yol kenarına döşenen bombanın patlatılması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan’ın Helmand kentinde, bugün yol kenarına döşenen bombanın patlatılması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti. Devlet sözcüsü Omar Zhawk saldırıya ilişkin, “Patlama, Nawa bölgesinden Lashkar Gah’a giden yolcuların geçisi sırasında meydana geldi” dedi.

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Helmand polis şefi Ağa Noor Kentoz ise patlamadan dolayı Taliban örgütünü suçlu gösterdi. Ayrıca şef, Taliban örgütünün, yolu sık sık kullanan Afgan güvenlik güçlerini hedef alacak şekilde mayınladığını dile getirdi.

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Birleşmiş Milletler, dünyadaki en yüksek sivil ölüm oranının 2016 yılında 11 bin 500 sivil ile Afganistan’da olduğunu açıkladı.  İHA

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