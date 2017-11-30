Afrin’e Türkiye’den yığınak… Her an her şey olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Afrin'den tehdit gelirse tereddütsüz girer, temizleriz" açıklamasından 3 saat sonra bölgede sıcak bir gelişme yaşandı. Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD kontrolündeki Afrin'e sınır olan Kilis'e otobüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azeri ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ikili ve üçlü görüşmeler yapmak üzere Bakü’ye gitmiş ve Suriye’de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Çavuşoğlu, “MGK hükümete tavsiyelerde bulunur. Benim de katıldığım bir MGK toplantısında özellikle Afrin bölgesinden gelen tehditleri değerlendirdik. Çünkü buradan gerek Fırat kalkanı sebebiyle orduda bulunan askerlerimizle gerekse sınırımızı aşarak o bölgede Türkiye’ye gelen tehditleri nasıl daha önce Kilis’e tehdit geldiği zaman tereddüt etmeden temizlediysek, Afrin veya başka bir bölgeden tehdit gelirse tereddütsüz temizleriz” ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamadan yaklaşık 3 saat sonra ise bölgede sıcak dakikalar yaşandı. Terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD denetimindeki Afrin’e sınır olan Kilis’e, aralarında obüslerin de bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı. Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis sınırına, aralarında obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı. TIR’lara yüklenen obüs ve diğer askeri araçlar, Afrin ile sınırı bulunan hudut karakollarına gönderildi. Askeri araçların 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı hudut karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.