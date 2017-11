Afrin’e Türkiye’den yığınak… Her an her şey olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Afrin'den tehdit gelirse tereddütsüz girer, temizleriz" açıklamasından 3 saat sonra bölgede sıcak bir gelişme yaşandı. Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD kontrolündeki Afrin'e sınır olan Kilis'e otobüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.