Akdeniz “ölüm denizi” oldu…

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2017'de başka bir ülkeye sığınmaya çalışırken yollarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 80 oldu.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) açıkladığı raporda, bu sığınmacıların ya denizde boğulduğu, ya kurak bölgelerden geçerken susuzluktan öldüğü ya da öldürüldüğü kaydediliyor. Rapora göre yaklaşık 3 bin kişi Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti. Böylece Avrupa’nın Akdeniz sınırları sığınmacılar için “açık ara en ölümcül” bölge.

17 YILDA 33 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Akdeniz bu özelliğini yıllardır sürdürüyor. IOM’in raporuna göre, Ocak 2000’den 30 Haziran 2017 tarihine kadar geçen sürede Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşmaya çalışan yaklaşık 33 bin 800 sığınmacı yaşamını yitirdi. Bu yılın başından bu yana, Kuzey Afrika’da da 470 sığınmacının öldüğünün saptandığı, Sahra Çölü’nün güneyindeki ülkelerde ise bu sayının yaklaşık 390 olduğu bildiriliyor.

IOM raporunda, Meksika’dan ABD’ye geçmek isterken ölenlerin sayısının 330’dan fazla olduğu, Avrupa topraklarında ise 84 sığınmacının öldüğü kaydediliyor. Güneydoğu Asya gibi dünyanın diğer bölgelerinde de başka bir ülkeye sığınmaya çalışırken yollarda hayatını kaybedenlerin olduğuna dikkat çekilen raporda, gerçek sayıların istatistiklere geçen verilerden çok daha yüksek olabileceği vurgulanıyor.