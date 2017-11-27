Alarm verildi: Büyük patlama bekleniyor

Endonezya'nın Bali adasında tekrar aktif hale gelen Agung Volkanı'nda her an büyük bir patlama yaşanabileceği belirtiliyor. Yanardağın çevresindeki tahliye alanı genişletildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, yetkililer alarm seviyesini en üst düzey olan 4’e çıkardı. Yanardağ çevresinde 10 kilometre çapında bir tahliye alanı oluşturuldu.

Adadaki havaalanı uçuşlara kapatıldı. Turistik adaya tatile gitmiş olan birçok kişi adada mahsur kaldı. Adanın en turistik bölgeleri olan Kuta ve Seminyak, yanardağa yaklaşık 70 km mesafede bulunuyor.

Yüksekliği yaklaşık 3 bin metreyi bulan yanardağın ağzından siyah duman yükseldiği görülüyor. Volkan uzmanları da magmanın yanardağın yüzeyine yaklaştığını doğruladı.

Afet Yönetimi Kurulu, patlamaların zirveye 12 kilometre mesafeden bile duyulabildiğini belirtti. Kurul, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada “Alevler tüm gece boyunca görüldü. Bu çok yakında daha büyük bir patlama olabileceğinin göstergesi” dendi.

Yanardağın Eylül ayında yeniden aktif hale geçmesiyle, yaklaşık 140 bin kişi bölgeden tahliye edilmiş, yetkililer Eylül ayı sonunda tahliye edilenlerin büyük kısmından evlerine geri dönmelerini istemişti.

25 bin kişinin hala geçici barınaklarda kaldığı tahmin ediliyor. Yanardağ en son 1963 yılında patlamış ve 1000’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya’da, 130’dan fazla aktif yanardağ bulunuyor.