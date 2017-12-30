Ali Çınar: Vize krizinin çözülmesi iyi niyet göstergesi

Vize krizinin çözülmesinde Türk ve ABD’li diplomatların çok yakın ve çözüm odaklı bir diplomasi trafiği gerçekleştirdiğini belirten Çınar, vize krizinin kimsenin yararına olmadığının da altını çizdi.

Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizinin çözülmesini iyi niyet göstergesi olarak belirten Washington DC Merkezli Düşünce Kuruluşu Başkanı Ali Çınar, 2018'de Türk-ABD ilişkilerinde sıkıntının devam edeceğinin de altını çizdi.

Türk ve ABD vatandaşlarının vize krizi ile mağdur kaldığını belirten Çınar, vize krizinin dün itibarı ile çözülmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. 2016 yılında 114.504 Türk vatandaşına ABD'nin vize verdiğini ve 2017'nin ilk 7 ayında bu sayının 65.152'ye düştüğünü belirten Çınar, geçen sene 313.654 Türk vatandaşının ABD'yi ziyaret ettiğini vurguladı.

ABD'de Türkiye'den rahatlıkla vize alınamaması konusunda şikayetlerin yakın zamanda çok artmasının da vize krizinin çözülmesinde etkisi olduğunu söyleyen Çınar, iş dünyası ve turizmin geçici de olsa bu krizden yara aldığını söyledi.

Vize krizinin çözülmesinde Türk ve ABD'li diplomatların çok yakın ve çözüm odaklı bir diplomasi trafiği gerçekleştirdiğini belirten Çınar, vize krizinin kimsenin yararına olmadığının da altını çizdi.

İkili ilişkilerde başta FETÖ konusu olmak üzere YPG, S400 ve Kudüs kararı gibi hâlâ birçok sorunun devam ettiğini dile getiren Çınar, NATO müttefiği iki ülke için 2018'de olumlu bir havanın pek görülmediğini ancak karşılıklı güven ile sorunların çözülmesi için umutlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin haklı olarak alternatiflerine baktığını belirten Çınar “İkili ilişkilerin zarar görmesi, başta FETÖ olmak üzere Anti-Türk gruplarına yaramaya devam edecek,” dedi.