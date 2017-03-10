Alman Anayasa Mahkemesi Türk politikacılara yasağın önünü açtı

Almanya ile Türkiye arasında son dönemlerde tartışılan, Almanya’daki Türk oyları için miting yapma hakkı, Alman Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldü. Anayasa Mahkemesi’nin 2. Senatosu, "Alman Hükümeti, Türk politikacıların Almanya’da miting ya da siyasi toplantı yapmasını yasaklayabilir" kararını verdi. Böylece, yerel yöneticiler artık yasak kararlarında hükümeti de arkalarına alabilecek.

Almanya ile Türkiye arasında son dönemlerde tartışılan, Almanya’daki Türk oyları için miting yapma hakkı, Alman Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldü. Anayasa Mahkemesi’nin 2. Senatosu, "Alman Hükümeti, Türk politikacıların Almanya’da miting ya da siyasi toplantı yapmasını yasaklayabilir" kararını verdi. Böylece, yerel yöneticiler artık yasak kararlarında hükümeti de arkalarına alabilecek.

Kararla, iki ülke hükümetleri arasında alttan alta devam eden miting çekişmesi, hukuksal bir dayanak da bulmuş oldu. Karlsruhe'deki Anayasa Mahkemesi konuyu, Başbakan Binali Yıldırım'ın 18 Şubat'ta Oberhausen'de yaptığı konuşmanın şikayet edilmesi üzerine incelemeye aldı.

HÜKÜMETİN YASAK HAKKI VAR

İsmi açıklanmayan bir kişi, “Alman Hükümeti bunu yasaklayabilirdi, görevini yapmadı” diyerek şikayette bulundu. Dava konusu da, “Hükümetin, yabancı bir ülkenin politikacılarının, Almanya'da miting yapmasını yasaklayıp yasaklayamama hakkı” üzerine kuruldu. Bugün (Cuma) günü açıklanan 2 BvR 483/17 tarihli kararda, “Alman Hükümeti, başka ülkenin politikacılarının Almanya'da miting yapmasını yasaklama hakkı vardır” kararını verdi.

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YABANCI POLİTİKACININ HAKKI YOK

Mahkeme, “Ne anayasamız ne de medeni kanun, yabancı ülkenin siyasi temsilcilerine, Almanya'ya seyahat etme ve burada siyasi görev yapma hakkı verir” diyerek de kararına açıklık getirdi.

Karardan sonra bir açıklama yapan Allan Hükümet Sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, fikir özgürlüğüne dikkatleri çekti ve “Başkasından bir şey bekleyen birileri, kendilerinden de bir şeylerin beklendiğini bilmeli” diye konuştu.

HÜKÜMET HİÇ YASAKLAMAMIŞTI

Almanya'da konuşmak isteyen Türk bakanlara şu ana kadar hükümet düzeyinde bir yasak getirilmedi. Sadece belediyeler ya da yerel yöneticiler, çeşitli teknik ve güvenlik nedenleriyle yasaklamalar getirmişti. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra, Almanya'ya vatandaş toplantısına gelecek olan Erdoğan'ın ziyaretinin yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

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YASAKÇILARA BÜYÜK KOZ VERİLDİ

“Yabancı politikacılar, burada sadece Alman Hükümeti'nin açık ya da zımni onayı (göz yumması) ile politika yapabilir” diyen kararda, iki devlet arasındaki ilişkilerin gözönünde bulundurulabileceği, bu konuda yabancı politikacının bir hak iddia etmesinin yasal olarak mümkün olmadığı da vurgulandı. Bu karar, Alman hükümetinin elini güçlendirirken, mitinglerin yasaklanmasını isteyenlere de büyük bir koz verdi.

Yıldırım'ın mitingi ile ilgili şikayette bulunun kişinin ise “kişisel bir hakkının” zedelenmediğine, bu nedenle dosya içeriğinin girilmesine gerek kalmadığına karar verildi.