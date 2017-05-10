Alman Bakan Gabriel’in yeni kitabında Türkiye hakkında dikkat çeken analiz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, dünya siyasetinde ve iç politikadaki sorunları mercek altına aldığı “Yeni Ölçümler” (Neuvermessungen) adlı kitabında, Türkiye konusunda ilginç değerlendirmelere yer verdi.

Angela Merkel liderliğindeki koalisyon hükümetinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Gabriel, uluslararası politikada yaşanan köklü değişimleri ele aldığı kitabında, ABD ve Avrupa'nın dünyadaki iktisadi ve siyasi gücünün gerilemekte olduğuna işaret etti.

Gabriel, “Türkiye de Batı Avrupa'ya sırt çeviriyor, giderek otoriterleşen iktidar yapıları oluşturuyor, bu da üyesi olduğu NATO'nun değerleriyle gerilimli bir ilişkiye yol açıyor” değerlendirmesini yaptı.

Gabriel, Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirirken, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye artan bir şekilde demokratik ilkelerden ve hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşıyor ve iç barışının, genç nesillerin demokratik katılımcılık taleplerinin tehlike altına girmesini göze alıyor. İnternetin yasaklanması yönündeki devlet emriyle sorunun çözümü gayet tabii ki mümkün değil. Demokratikleşme ve dijitalleşme, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye ve Arap dünyasında da, aktivistler için haklı olarak siyasi özgürlüğün bir parçasını oluşturuyor.”

NSU CİNAYETLERİNE TEPKİ GÖSTERİLMEDİ

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Neo-Nazi terör örgütü NSU'nun cinayetlerine değinen Gabriel, bu terör örgütünün 2011 yılında ortaya çıkarılmasının ardından, Almanya'da büyük bir toplumsal tepki gösterilmemesini eleştirdi.

Solingen ve Mölln'de 1992 ve 1993 yıllarındaki kundaklamalar sonrasında yapılan gösterilere ve toplumun gösterdiği duyarlılığa dikkat çeken Gabriel, bunun neden NSU cinayetleri konusunda gösterilmediğini, uzun süre sorguladığını aktardı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Sosyal Demokrat Parti'de 40 yılı aşkın süredir siyaset yapan ve ocak ayından bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Sigmar Gabriel açık sözlü bir siyasetçi olarak tanınıyor.

2005 yılından bu yana Federal Meclis milletvekili olan Gabriel, 2009-2017 yılları arasında partisi SPD'nin genel başkanlığını yapmış, 2013-2017 yılları arasında da ekonomi ve enerji bakanlığını üstlenmişti.