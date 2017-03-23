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Alman Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye ile diyalog sürmeli

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile diyaloğun sürmesinden yana olduğunu söyledi.
23:3723 Mart 2017
Dünya
Alman Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye ile diyalog sürmeli
Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile diyaloğun sürmesinden yana olduğunu söyledi.

Gabriel, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki çağrıları eleştirdi.

Dış politikada uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini kaydeden Gabriel, “Türkiye'yi gittiği yolun yanlış olduğu konusunda ikna etmek için her şeyi yapmalıyız. Zor da olsa, ‘Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmak için ne yapıyoruz?' sorusunun yanıtını aramalıyız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, dünya üzerinde yer değiştirmeyecek”

“Hayal kırıklığı ve kızgınlıkla tüm diyalog kapılarını kapatmanın yanlış olacağını” belirten Alman Dışişleri Bakanı, “Bu komşu ülkeyle ilişkilerimiz nasıl olacak? Türkiye dünya üzerinde yer değiştirmeyecek” dedi. Gabriel, Türkiye ile diyalogun sürmesi gerektiğini söyledi.

Son güncelleme: 00:2024.03.2017
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