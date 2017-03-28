‘Alman topraklarında izinsiz istihbarat çalışmasına izin vermeyiz’

Türk istihbarat elemanlarının Almanya'da FETÖ terör örgütüne dönük istihbarat çalışmaları yaptığı iddialarının Alman medyasında yer alması üzenine açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, ülkelerinde izin olmadan istihbarat çalışması yapmanın suç olduğunu, yapanların da cezalandırılacağını söyledi.

Bakan de Maizire, “Almanya topraklarında istihbarat çalışması yapmak suçtur ve biz buna müsaade etmeyiz. Herhangi bir yabancı ülke veya buna bağlı istihbarat örgütünün buna benzer bir davranışı Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından tespit edilirse gereken işlem yapılır. Bu konuda ülkeler arasında karşılıklı işbirliği çalışmalar olabilir. Ülkemizde istihbarat bilgisi toplamak isteyenler önce bize resmi olarak müracaatta bulunur. Eğer birileri Büyükelçilikte çalışıyor ve böyle bir işe kalkışırlarsa oturumları iptal edilir ve gerekli cezai müeyyide de uygulanır. Bu tür aktivitelere Alman topraklarında müsaade edilmez. Alman İstihbaratına verilen bir listeden söz ediliyor. Bu konuyu araştırmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Massen, Türk hükümetinin Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen kişilere yönelik suçlamalarına dair kanıtlarının yetersiz kaldığını belirtti.

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Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Massen, “Sanırım Türkiye dışında hiç kimse darbe girişiminden Gülen yapılanmasının sorumlu olduğuna inanmıyor. En azından Türkiye dışında yaşayıp, Türk hükümetinin buna ikna ettiği kimseyi tanımıyorum” diye konuştu. Maaen, “Dostlar arasında casusluk” ile ilgili bir soru üzerine ise “İstihbarat servisinde dost yoktur, partner vardır ve belirleyici olan çoğu zaman kişisel güven ilişkisidir” dedi. Türkiye ile ilgili tüm siyasi kanallar sıkıntıya girse bile’ istihbarat teşkilatlarının iletişimi sürdürmesi gerektiğini ve terörle mücadele alanında Türkiye ile olumlu işbirliğinin sürdüğünü kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Spiegel dergisine açıklamada bulunan Federal Haberalma Teşkilatı Başkanı Bruna Kahl, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Güler örgütünün olduğu konusunda Türk hükümetinin iddialarını kabul etmediklerini ve ikna olmadıklarını açıklamıştı.

İHA