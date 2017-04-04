Alman yetkililer tutuklu gazeteci Yücel’i ziyaret edebilecek

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman konsolosluk görevlilerinin, Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'i ziyaret etmelerine Türk hükümetinin izin verdiğini söyledi.

Alman hükümeti, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanan Alman ve Türk vatandaşı Die Welt muhabiri Deniz Yücel’i ziyaret izni için defalarca talepte bulunmuştu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Yücel’e isnat edilen suç 10.5 yıla kadar hapis ile cezalandırılabiliyor.

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

Gabriel dün yaptığı açıklamada, “Bu sabah Türkiye… nihayet Deniz Yücel’le hapiste geçirdiği zor günlerin ardından yarından itibaren görevlilerimizin görüşebileceğini bize resmen teyit etti” dedi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir Türk kaynağın, Alman temsilcilerin Yücel ile Salı günü görüşmelerinin “çok muhtemel” olduğunu söylediği bildiriliyor.

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Deniz Yücel ne ile suçlanıyor?

Gazeteci Deniz Yücel, “Terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmekle” 14 Şubat’ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduktan sonra 27 Şubat’ta tutuklanmıştı. Bu gelişme iki ülke arasında son dönemde yaşanan sorunların fitilini ateşlemişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Türk ve Alman vatandaşı olan Yücel’in Alman yetkililerle görüştürüleceğine dair söz vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bazı konuşmalarda Deniz Yücel’i ‘Alman ajanı’ ve ‘PKK’nın temsilcisi’ olarak nitelendirmiş, Alman hükümeti söz konusu suçlamaları “mesnetsiz” diye nitelendirmişti.