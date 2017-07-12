Almanya, 15 Temmuz etkinliğine izin verdi

Almanya AK Partili Dağ’ın Nürnberg’deki 15 Temmuz etkinliğine katılım başvurusuna yeşil ışık yaktı. Bununla birlikte ilgili izinler için yerel makamlarla görüşmelerin sonuçlandırılması şartı hatırlatıldı.

Almanya’da Federal Hükümet’in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Nürnberg’de yapılacak etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın katılmasına ‘yeşil ışık’ yaktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı G20 zirvesi sonrasında ülkede yaşayan Türklerle bir araya gelmesine, ikili ilişkilerdeki gerginlik dolayısıyla izin verilmemesi sonrası yaşanan krizle birlikte böyle bir hamlenin gerilimi azaltması bekleniyor.

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Türk Dışişleri’nin notayla ilettiği talebe olumsuz bir karşılık vermeyen Alman Dışişleri Bakanlığı, ilgili yasal mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin, ilgili eyaletteki yerel makamlarla görüşülerek sonuçlandırılması gerektiği bilgisini verdi.

Diplomatik kaynaklar bunun, Federal Hükümet’in Ankara’nın talebine ‘yeşil ışık’ yakıldığı anlamına geldiğini söylediler. Bununla birlikte Nürnberg’deki yerel makamların kamu güvenliği ve kamu düzenine ilişkin yapacağı değerlendirmelerde belirsizliğin sürdüğü belirtildi.