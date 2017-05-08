Almanya bazı Türk askerlerinin iltica başvurusunu onayladı

Almanya, 15 Temmuz darbesinin ardından sığınma başvurusunda bulunan Türk askerlerinden bazılarına olumlu yanıt verdi.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinin İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdıkları ortak habere göre, bazı Türk askerleri ve ailelerinin iltica başvurusu kabul edildi. Sığınma talebi kabul edilenlerin Almanya'daki NATO üssünde görevli diplomatik pasaport sahibi Türk askerleri olduğu bildirildi, ancak sayı açıklanmadı.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesi, darbe girişiminden Mayıs 2017 tarihine kadar asker, hakim, diplomat ve üst düzey devlet görevlisi olmak üzere, Almanya'ya 414 diplomatik iltica başvurusu yapıldığını yazdı. Söz konusu sayıya diplomatların aile bireylerinin de dahil olduğu öğrenildi.

ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLİR

Haberde Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (Bamf) karar vermek için 16 Nisan referandumunu beklediği belirtilse de, Bamf resmi olarak iddiayı reddediyor. Almanya'nın iltica başvurularına olumlu yanıt vermesinin Belçika gibi ülkelere örnek teşkil edebileceği belirtiliyor. Belçika, iltica başvurusunda bulunan askerler konusunda henüz karar vermiş değil.

Spiegel dergisinin Bamf verilerine dayandırdığına göre, Almanya'ya toplamda 7 bin 700 Türk vatandaşı sığınma başvurusunda bulunmuş durumda.

Savunma Bakanı Fikri Işık, ocak ayında yaptığı açıklamada Almanya’daki Türk subaylarının iltica başvurularının geri çevrilmesi gerektiğini söylemişti.

DHA