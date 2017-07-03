Almanya: Erdoğan konuşursa, konsolosluğa müdahale ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Almanya’da miting yapması için salon izinleri verilmezken, Hamburg Başkonsolosluğu’nda yapılacağı belirtilen buluşma için de sert restleşme başladı. Almanya'dan yapılan açıklamada, "Konsoloslukta böyle bir buluşmaya izin vermeyiz. Ama miting imkanı verilirse, diplomatik alana etkimiz olacağını bilmenizi isteriz" denildi.

TÜRKİYE: İZİN ALMAYA GEREK YOK

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği adına Cumartesi günü açıklama yapan Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu, Hamburg Başkonsolosluğu'nda vatandaşlara hitap edip etmeme kararının tamamen Erdoğan’a ait olduğunu ifade etmiş ve bunun için ev sahibi ülkeden izin alınmasına gerek olmadığını söylemişti. Sözcü, “Konsolosluk rezidanslarının yasal olarak yabancı devlet alanı statüsünde görülmediğini ancak devletler hukukunun özel koruması altında” olduğunu söylemişti.

ALMAN DIŞİŞLERİ: BAZI SÖYLENTİLER VAR

Konu, Alman Dışişleri Bakanlığı'na soruldu. Pazartesi günkü basın toplantısında konuyla ilgili soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, “Başkonsoloslukta bir konuşma ya da miting yapılacağı söylentileri var, belki de bir telekonferans olacak, deniyor” diye başlayan uzun ve oldukça sert bir diplomatik yanıt verdi.

“EGEMENLİĞİMİZE AYKIRI SAYILIR”

Alman Dışişleri ve hükümet adına açıklama yaptığını belirten sözcü, “Alman hükümeti adına net bir şekilde şunu söyleyebilirim; Böyle bir şeye izin verilmesi için uzunca bir süre önce başvurmaya ve değerlendirme yapmaya ihtiyaç var. Tabii bununla ilgili bir başvuru geldiği zaman. Ancak, Alman hükümetinin arzusu ya da izni hilafına böyle bir şeye kalkışılmasını Almanya'nın egemenliği ile ilgili bir sorun olarak görürüz” dedi.

DİPLOMATİK ALANA ETKİMİZ OLUR

Ardından açıklama daha da sertleşti ve sözcü şu şekilde devam etti:

“En iyi niyetimizle şunu belirtebiliriz ki, üst düzey Türk makamları ile Alman makamları arasında, konsoloslukların statüsü ve konsolosluk arazileri konusunda bir fikir ayrılığı olduğunu tasavvur dahi edemiyoruz. Aksi durumlarda, diplomatik statüdeki bu alanlara etki etme olanağımızın olduğunu bildirmek isterim. Durum bundan ibarettir.”

G-20 İÇİN GELİP KONUŞACAKTI

Bilindiği gibi, G 20 için 7/8 Temmuz'da Hamburg'a gelecek olan Erdoğan'ın, 9 Temmuz günü Almanya'daki Türklerle buluşma isteği çeşitli eyaletler tarafından reddedilmiş ve salon verilmemişti. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, hükümet olarak böyle bir konuşmaya izin vermeyeceklerini açıklamıştı.