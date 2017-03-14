‘Türk siyasetinin Almanya’ya taşınmasını istemiyoruz’

Almanya İçişleri Bakanı Maizere "Türk siyasetine dair meselelerin Almanya’ya taşınmasını istemiyoruz" dedi. Eski AP Başkanı Schulz ise "Türk hükümet, yurt dışında yaşayan Türkleri bölmesin‘ diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizere Türkiye-Almanya arasında yaşanan krize yönelik konuştu. Bakan “Türk siyasetine dair meselelerin Almanya'ya taşınmasını istemiyoruz. Artık Türkiye Almanya'yı teröristlere destek vermek iftirasıyla suçlamaya da son vermeli. Sabrımız taşıyor. Nazi suçlamaları kabul edilemez. İki ülke ilişkileri böyle devam edemez‘ dedi.

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SCHULZ: “TÜRK HÜKÜMETİ TÜRKİYE’Yİ YÖNETSİN”

Başbakan adayı eski AP Başkanı Martin Schulz, Alman Haber Ajansı (DPA) aracılığıyla Türkiye'ye çağrıda bulundu. Başkan Schulz, Türk hükümeti Türkiye'yi yönetmeye baksın. Yurt dışında yaşayan Türkleri bölmesin‘ diye konuştu.

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“TURİZM OLUMSUZ ETKİLENECEK”

Alman halkıyla yapılan turizm anketlerinde bazı Almanların Türkiye'ye hiçbir zaman gitmeyeceği yönündeki sözleri ekrana getirildi. Son bir haftadır Alman gazetelerinde çıkan anket sonuçlarına göre Avrupalı turistlerin yaklaşık yüzde 50'sinin 2017 yaz sezonunda Müslüman ülkeleri tercih etmek istemediği ortaya çıktı.

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“AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKLER ZOR DURUMDA KALACAK”

Alman medyasında yer alan haberlere göre Hollanda'da yaşayan bazı Türkler ise, Türkiye'nin Hollanda‘yı suçlamasının yanlış olduğunu savunarak “Türkiye olayları tek taraflı görüyor” diye tepki gösterdi. Hollanda’nın haklı olduğunu savunanlar, Hollanda hükümetinin Türk yetkililere “Bu hafta ülkemizde kritik bir seçim var. Ziyaretinizi bir hafta sonraya erteleyin” çağrısına Türkiye’nin aldırmadığını ve ısrarla gelmek istediği ifade ediyor. Alman medyasının iddiasına göre Rotterdam Valisi, Türk Konsolosluğu’na Türkiye'den başka davetlinin Hollanda’ya gelip gelmeyeceği soruldu. Türk diplomattan gelen yanıt ‘hayır’ oldu. Almanya üzerinden arabayla Hollanda makamlarına bildirilmeden gelen Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya bu nedenle yabancı ülkede dokunulmazlığı olmadığı hatırlatıldı. Avrupa‘da yaşayan tüm Türkleri çok zor durumda bıraktığı belirtilen olaylar nedeniyle Hollanda'nın yabancı düşmanı ırkçı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in seçimlere bir gün kala oylarını artıracağı ifade edildi.

DHA