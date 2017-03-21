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Almanya lideri Merkel, Trump’ın Playboy mülakatını okumuş

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeden önce yeni liderin verdiği söyleşileri okuduğu, konuşmalarını dinlediği öne sürüldü.
Sozcu.com.tr
07:4021 Mart 2017
Dünya
Almanya lideri Merkel, Trump’ın Playboy mülakatını okumuş
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeden önce yeni liderin verdiği söyleşileri okuduğu, konuşmalarını dinlediği öne sürüldü.

İngiliz The Reuters haber ajansına konuşan Alman yetkililere dayandırılan iddiaya göre; Merkel, ilk kez yüz yüze görüşeceği Trump’ın Playboy mülakatına da göz attı.

Trump 1990 yılında Playboy’a verdiği mülakatta, şimdilerde hayata geçirmeye çalıştığı çok sayıda tartışmalı fikri gündeme taşımıştı.

playboy

Merkel’in ekibi, Trump’ın İngiltere Başbakanı Theresa May, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi liderle görüşmelerini de analiz etti.

Haberde adı anılmayan üst düzey bir yetkili, “Trump uzun süre dinlemeyi sevmediği, net görüşler tercih ettiği ve ayrıntılara girmek istemediği için buna hazırlıklı olmamız gerekiyordu” dedi.

İki liderin geçen günlerde Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmesine tokalaşma krizi damga vurmuştu. Merkel gazetecilere poz vermek için tokalaşmayı teklif etmiş, ancak Trump Alman liderin bu teklfini yanıtsız bırakmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer ise konuya ilişkin açıklamasında “Trump’ın Merkel’i duyduğunu sanmadığını” ifade etti.

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