Son dakika… MİT liste verdi, Almanya FETÖ’cüleri uyardı

Alman Süddeutscher Zeitung gazetesi ile Alman yayın kuruluşları NDR ve WDR'den flaş iddia... Alman yetkililer, Milli İstihbarat Teşikilatı (MİT) tarafından gönderilen FETÖ'cülerle ilgili bir listeyi suistimal etti. Dosyada 300 FETÖ yandaşı ve 200 kadar dernek ve okula ilişkin bilgiler yer alırken, bazı eyaletler, söz konusu isim ve kurumları "Türkiye tarafından izleniyorsunuz, dikkat edin" diye uyardı.

Alman Süddeutscher Zeitung gazetesi ile Alman yayın kuruluşları NDR ve WDR'den flaş iddia... Alman yetkililer, Milli İstihbarat Teşikilatı (MİT) tarafından gönderilen FETÖ'cülerle ilgili bir listeyi suistimal etti. Dosyada 300 FETÖ yandaşı ve 200 kadar dernek ve okula ilişkin bilgiler yer alırken, bazı eyaletler, söz konusu isim ve kurumları "Türkiye tarafından izleniyorsunuz, dikkat edin" diye uyardı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre; MİT, Almanya'da yaşayan FETÖ yandaşlarına yönelik casusluk faaliyetinde bulundu. MİT elde ettiği bilgileri Şubat ayında gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı sırasında, Alman Federal Haber Alma Servisi'ne (BND) iletti.

Listede Almanya'da yaşayan 300 FETÖ taraftarı ile 200 kadar dernek okul ve benzeri kurumun isimleri bulunuyordu. İddiaya göre; listedeki isimlerin açık adres, cep ve sabit telefon numaraları ile gizli çekilen fotoğrafları da dosyada yer alıyordu.

BND Başkanı Bruno Kahl, kendisine verilen dosyaları Alman Hükümeti, Anayasayı Koruma Teşkilatı, Federal Savcılık, Federal Asayiş Dairesi, polis ve eyaletlerin Anayasayı Koruma Teşkilatları'na (LKA) iletti.

TÜRK TEMSİLCİLİKLERİNE GİDERKEN…

Alman medyasına yansıyan haberlerde, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinin, Türkiye'nin verdiği listede yer alan kişileri “MİT tarafından izlendikleri” konusunda uyardığı öne sürülüyor.

Adı açıklanmayan bir LKA sözcüsü, bu kişilerin Türk topraklarına girmesi durumunda sıkıntı yaşayabilecekleri konusunda uyarıldığını söyledi. Kuzey Ren Vestfalya polisi ise, bu durumun Almanya'daki Türk temsilciliklerinde de yaşanabileceğine dikkat çekerek, buralara girilip girilmemesi kararının iyi değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

DHA’nın aktardığı haberlerde, Alman güvenlik birimlerinin MİT'in bu bilgileri hangi yoldan elde ettiğini araştırdığı bilgisi de yer alıyor.

BND Başkanı Bruno Kahl, geçen günlerde Spiegel dergisine verdiği mülakatta, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ’nün olduğuna Almanya'yı ikna etmeye çalıştığını, ancak kendilerinin henüz buna ikna olmadıklarını söylemişti.