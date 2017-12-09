Almanya Savunma Bakanlığı’nın çıkardığı dergide YPG detayı

Almanya Federal Silahlı Kuvvetler’in (Bundeswehr) aylık çıkardığı dergi Y, Aralık sayısında terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye yer verdi.

Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanının talimatıyla çıkartılan ve askerlere dağıtılan Y dergisinde fotoğrafçı Andy Spyra'nın çektiği YPG militanlarının fotoğrafları ve onlarla yapılan röportajlar “Savaştan geri kalan” başlığıyla verildi.

Sylvia Börner'in yazdığı girişi yazısında ise ana hattını YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Rakka'nın kurtuluşunda önemli bir rol üstlendiği iddia ediliyor.

Dergide yer alan fotoğraflar Ekim ayında, yani IŞİD Rakka'dan gitmeden önce çekilmiş. Fotoğraflarda YPG militanlarının silahlarla poz verdiği görünüyor.

ANLAŞMA YAPMIŞLARDI

Bu arada BBC'den Quentin Sommerville ve Riam Dalati’nin haberi ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ve SDG’nin, DEAŞ ile anlaşma yaptığını ortaya koymuştu. Haberde anlaşmanın sonucu olarak 250 IŞİD militanı ve ailesi Rakka’dan güvenli bir şekilde çıkarılmıştı. (Oda Tv)