Almanya Türk imamlar hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı

Almanya'da federal savcılar Türk hükümeti adına Almanya'da casusluk yaptıkları şüphesiyle Türk imamlara karşı başlatılan soruşturmanın kapatıldığını ve bu kişilerden hiçbiri hakkında işleme gerek görülmediğini açıkladılar.

Reuters’ın haberine göre, Ankara’nın isteği üzerine FETÖ yanlılarını izleyerek casusluk yaptıkları şüphesiyle 12 Türk imam hakkında soruşturma açılmıştı.

Federal savcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerden bazılarının Almanya’dan ayrıldıkları, nerede olduklarının bilinmediği ve imamların Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gülen destekçileri aleyhinde casusluk yapma talebini kabul ettiklerine dair yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma savcılık tarafından sonlandırıldı.

Sanık imamlardan bazılarının Türk yetkililere verdikleri bilgilerin “çok genel” nitelikte olduğu ve belirli kişiler hakkında ayrıntı içermediği bildirildi.

Savcılık açıklamasında, “Buna ek olarak, Diyanet’in taleplerine uymayı reddetmeleri halinde resmi makamlardan ciddi baskı görmeleri ihtimali de sanıkların lehine görülmüştür” denildi.

Açıklamada Alman topraklarında sürdüğünden şüphelenilen Türk istihbarat operasyonlarına ilişkin ayrı bir soruşturmanın devam ettiği ve Ankara’nın Almanya’daki Gülen yanlıları hakkında istihbarat yapmaya devam ettiğinin düşünüldüğü belirtildi.