Almanya yalan habere 50 milyon euroluk savaş açtı

Nefret söylemi konusunda dünyanın en katı ülkelerinden biri olan Almanya, bundan böyle yalan haber ve nefret suçunu engellemeyen platformlara 50 milyon euroya kadar para cezası verme kararı aldı.

Almanya parlamentosu bugün çok konuşulacak bir karara imza attı. Alman vekiller bugün sosyal medya üzerinde nefret söylemi ve yalan haberleri şikayet edilmesi durumunda hemen kaldırmayan platformlara 50 milyon euroya kadar para cezası vermeyi onayladı.

Nefret suçu, şiddete teşvik ve azınlıkları kötüleyen mesajlara karşı dünyanın en katı ülkelerinden biri olan Almanya’da nefret söylemi kullananların paylaşımlarının 24 saat içinde kaldırılmaması, saldırgan mesajların da 7 gün içinde engellenmemesi durumunda para cezası uygulanacağı açıklandı.