Almanya’da bir eyalet daha açıkladı: Toplantı yasak

Almanya’da Saarland eyaletinin ardından bir eyaletten daha yabancı politikacılara toplantı yasağı açıklaması geldi. Saksonya Anhalt Eyaleti Başbakanı Haseloff, "Politikalarımızı Nazi Almanyası ile kıyaslar ve seçim çalışması yapmaya kalkarlarsa, o zaman hoş geldiniz diyemem” dedi.

Almanya’da Saarland eyaletinin ardından bir eyaletten daha yabancı politikacılara toplantı yasağı açıklaması geldi. Saksonya Anhalt Eyaleti Başbakanı Haseloff, "Politikalarımızı Nazi Almanyası ile kıyaslar ve seçim çalışması yapmaya kalkarlarsa, o zaman hoş geldiniz diyemem” dedi.

Bild gazetesine konuşan Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi eyaletinde seçim mitingi yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Almanya'ya gelmesi durumunda bunun önünde herhangi bir engel bulunmadığını kaydeden Haseloff, “Ancak politikalarımızı Nazi Almanyası ile kıyaslar ve seçim çalışması yapmaya kalkarlarsa, o zaman hoş geldiniz diyemem” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER ABD'den Türkiye-Hollanda krizine ilişkin ilk açıklama

Saarland eyaletinin ardından Haseloff'un da toplantı yasağı yönünde açıklama yaptı ancak ne Saarland ne de Saksonya Anhalt eyaletlerinde, Türk nüfusun çok az olması nedeniyle planlanmış bir etkinlik yok. Federal İçişleri Bakanlığı, Türk politikacılar tarafından Saksonya Anhalt'da planlanmış bir toplantı bulunmadığını açıkladı.

İLGİLİ HABER Başbakan Yıldırım'dan Hollanda açıklaması: Özür dilediler

Alman basınında Saarland'da 26 Mart tarihinde eyalet parlamentosu seçimleri yapılacağı için, Saarland Başbakanı Kramp-Karrenbauer'in oy kaygısıyla toplantı yasağı kararı aldığı yönünde yorumlar yapıldı. Fakat Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff da, seçimlerden yeni çıkıldığı halde benzer bir karar aldı. DHA