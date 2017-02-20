Almanya’da endişe: Ya Erdoğan miting yaparsa…

Almanya’da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkede referandum mitingi düzenlemesine karşı çıkıyor.

Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin hükümeti, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Almanya’da bir referandum mitingi düzenlemesinden endişe ediyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, Kölner Stadt-Aneiger gazetesine yaptığı açıklamada, “Ülkede yaşayan Türkiye kökenlilerin sayısının yüksek olması nedeniyle Erdoğan’ın da Almanya’da miting düzenlemeyi planladığını hesaba kattıklarını” ifade etti.

“Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bölünmeyi körükleyecek bu tür etkinliklerin toplumumuza uzanması istenmiyor” diyen Uyum Bakanı Schmeltzer, bu durumu büyük endişeyle takip ettiklerini, ancak yasal olarak ellerinin bağlı olduğunu vurguladı. Schmeltzer, bu konuda federal hükümetin diplomatik yollardan harekete geçmesini istedi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Schmeltzer, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın Cumartesi günü Oberhausen’da katıldığı mitinge benzer etkinlikler nedeniyle eyalet yönetiminin “şiddetli karın ağrısı” çektiğini, ancak bununla birlikte “düşünce ve toplanma özgürlüğüne bağlı kalınması” gerektiğine dikkat çekti.

Schmeltzer, Yıldırım’ın mitingininin de bu gerekçe ile yasaklayamadıklarını kaydetti.