Almanya’da kamyonla saldırı düzenleyeceğinden şüphelenilen bir kişi tutuklandı

Alman savcılık ofisi, iki yıl önce Almanya'ya gelen Suriyeli bir göçmenin, bomba yüklü bir kamyonu kalabalığın içine sürerek saldırı düzenleyebilmek için IŞİD'den para bulmaya çalıştığı şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

Alman savcılık ofisi, iki yıl önce Almanya'ya gelen Suriyeli bir göçmenin, bomba yüklü bir kamyonu kalabalığın içine sürerek saldırı düzenleyebilmek için IŞİD'den para bulmaya çalıştığı şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

Bu tutuklama, Anis Amri isminde 24 yaşında bir Tunuslunun sığınma talebinin reddedilmesi üzerine Berlin’deki bir Noel pazarına kamyonla girerek 12 kişiyi öldürmesinden iki hafta sonra gerçekleşti. Amri daha sonra İtalyan polisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Almanya’nın batısında bulunan Saarbrücken’in savcısı, 38 yaşındaki Suriyelinin cumartesi günü gözaltına alındığını ve pazar günü de bir saldırıyı finanse edebilmek için 180 bin euro bulmaya çalıştığı iddialarıyla hakkında resmi tutuklama isteminin çıkarıldığını açıkladı.

Savcı Christoph Rebmann, ismini vermediği söz konusu şahsın birkaç kamyon ve bunların her birine yükleyebilmek için toplam 400-500 kilogramlık patlayıcı satın alabilmek için Suriye’de IŞİD’den para elde etmeye çalıştığını söyledi.

Rebmann, “(Şahsın) Aralık 2016’da Saarbrücken’de cep telefonunu kullanarak Suriye’deki bir bağlantıdan patlayıcı yükleyeceği kamyonlar alabilmek için 180 bin euro istediğinden şüpheleniliyor” dedi.

Şahıs IŞİD ile bağlantıya geçtiğini itiraf etti fakat herhangi bir saldırı planı olduğunu yalanladı.

Reuters’a konuşan Rebmann, “Suriye’deki ailesini destekleyebilmek için IŞİD’den para istediğini söyledi” diyerek, Suriye vatandaşı şahsın grubu kandırarak kendisine parayı göndermesini denediğini belirtti.

İKİ YIL ÖNCE GELDİ

Suriyeli şahıs, IŞİD’in Suriye’deki kalesi olarak nitelendirilen Rakka şehrinden. Almanya’ya 5 Aralık 2014’te gelen Suriyelinin 12 Ocak 2015’te ülkede kalmasına izin verildi.

Yoğun göçmen akışının olduğu dönemde göçmenlere karşı açık kapı politikası uygulayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yıl öncesinde “İslamcı terörizmi” Almanya’nın karşı karşıya kaldığı en büyük test olarak tanımladı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de sığınma isteği reddedilenlerden tehlikeli olarak görülenlerin sınırdışı edilene kadar gözaltına alınması gerektiğini belirtti. Bakanın bu önerisi Frankfurter Allgemeine gazetesi için Salı günü yazdığı bir makalede yer aldı.