Almanya’da koalisyona yeşil ışık

Üçlü koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğramasından sonra büyük koalisyonu yenileme arayışına giren Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, azınlık hükümeti kurmayı reddediyor.

DWTürkçe’de yer alan habere göre Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU’dan liderlerin Berlin’de bir araya geldiği toplantıda, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile büyük koalisyona gidilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Parti yönetiminden yapılan açıklamalarda Almanya’nın hareket kabiliyeti olan bir hükümete ihtiyaç duyduğu belirtildi. SPD ile başlatılacak koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamadığı takdirde “yeniden düşünmek gerekeceğine” de açıklamalarda yer verildi.

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GABRİEL ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Toplantının ardından konuşan Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther, SPD ile yürütülecek görüşmelerin başarılı olacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Ancak geçmişte SPD genel başkanlığı da yapmış olan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, CDU/CSU ile kurulabilecek bir koalisyonun, krizden çıkılmasını sağlayacağı konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti. Gabriel, bu konudaki görüşlerini Die Zeit gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte dile getirdi.

Merkel’in azınlık hükümeti kurmayacaklarını söylemesinin ardından iki büyük parti yakınlaşmaya başlamış, CSU lideri Horst Seehofer SPD ile ortaklık kurmanın Almanya için en iyi seçenek olduğunu söylemişti. 24 Eylül genel seçimlerinde savaş sonrasının en kötü sonucunu alan SPD’nin genel başkanı Martin Schulz ise koalisyonda yer almayacaklarını duyurmuştu. Hristiyan Birlik’in Hür Demokrat (FDP) ve Yeşiller ile başlattığı sondaj niteliğindeki temasların sonuç vermemesi üzerine devreye giren Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bir an önce büyük koalisyon üzerinde anlaşmaları için CDU/CSU ve SPD’ye baskı yapmaya başladı.

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PAZARLIK ARALIK’TA BAŞLIYOR

CDU’dan yapılan açıklamalarda Berlin’deki SPD kongresinden sonra görüşmelerin yol haritasını çıkaracakları ve önce SPD’nin koalisyon stratejisini açıklaması gerektiği ifade edildi.

SPD’li Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Manu Dreier büyük koalisyonun yenilenmesinin partisinin toparlanmasına imkân tanımayacağı gerekçesiyle Birlik partilerinin kuracağı azınlık hükümetini dışardan desteklemelerinin daha iyi olacağını dile getirdi. CDU yönetim kurul üyesi eyalet başbakanları ise büyük koalisyonu arzuladıklarını ancak SPD’nin aşırı taleplerde bulunmaması gerektiğini söylediler.

SPD’nin koalisyon için öne sürdüğü şartlar arasında özel sağlık sigortalarının kaldırılması, dar gelirlilerin dayanışma vergisinden muaf tutulması, varlıklı kesimden daha fazla vergi alınması ve vergi kaçırmanın önüne geçilmesi de bulunuyor.