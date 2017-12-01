Almanya’da panik… Noel pazarı boşaltıldı…

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçtiğimiz yıl yaşanan terör saldırısının ardından bugün panik yaşandı. Berlin yakınlarındaki Potsdam'daki Noel pazarında şüpheli paket bulundu.

Potsdamer Nachrichten gazetesinde yer alan habere göre 40 santimetreye 50 santimetrelik bir paket bulundu. Yerel polis Twitter üzerinden şüpheli paket üzerinde inceleme başlatırken, Noel pazarı boşaltıldı.

Özel eğitimli polislerin olay yerine geldiği açıklanırken, paketin bir eczanenin önünde bulunduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir Noel pazarına saldırı düzenlenmiş ve onlarca insan hayatını kaybetmişti.