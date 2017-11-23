Almanya’da siyasi kriz büyüyor… İstifa etti

Alman basını, Bavyera Eyalet Başbakanı Seehofer'in istifa ettiğini duyurdu. Reuters'ın aktardığı haberi CSU yalanladı.

Almanya’da hükümetin kurulamaması dolayısıyla devam eden siyasi krizde yeni bir gelişme yaşandı. Bavyera eyaletinin Başbakanı Horst Seehofer’in istifa ettiği iddiaları ortaya atıldı. Haberde Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) iddiaları yalanlarken Seehofer’in yerine gelecek isim ise telaffuz edilmeye başlandı.

Seehofer’in yerine Markus Soeder’in geleceği iddia edilirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in CDU’sunun kardeş partisi CSU’nun sözcüsü bir açıklama yaptı. Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Seehofer’in istifası, uzun süredir birlikte hareket eden CSU ve CDU’nun uzaklaşması anlamına gelebileceği için ülkedeki siyasi krizi derinleştirebileceğine dair yorumlara sebep oldu.