Almanya’dan bir Türkiye açıklaması daha: Üst düzey talep gelmedi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliğine izin verilmemesine ilişkin "Türk Hükümeti’nden daha alt seviyelerde bir girişim oldu ama üst düzey resmi bir talep olmadı" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile yaşanan son gerginlikle ilgili başkent Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerdeki tüm güçlüklere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesine katılmak amacıyla Almanya'ya gelecek olmasından memnuniyet duyduklarına söylemekle birlikte, burada Türk vatandaşlarıyla siyasi bir toplantı yapılmasını uygun görmediklerini vurguladı.

Değer Akal’ın Deutsche Welle Türkçe’de yer alan haberine göre; Gabriel, “Günümüz koşullarında, karşı karşıya olduğumuz güçlükler nedeniyle büyük siyasi etkinliklerin uygun olmayacağı kanaatini taşıyoruz” dedi.

“ÜST DÜZEY TALEP YOK”

Alman Dışişleri Bakanı, Türk tarafından gelen talep konusuna açıklık getirirken, bu konunun ilişkilerde yeni bir gerginliğe yol açmaması umudunu dile getirdi.

Yaptığı ilk açıklamada Türkiye'den Erdoğan'ın siyasi etkinlik düzenlemesi konusunda resmi talep geldiğini duyuran Gabriel bu sefer, “Gerçi şunu söylemeliyim, bu konuda, az ya da çok resmi bir nitelikte, Türk Hükümeti'nden daha alt seviyelerde bir girişim oldu ama üst düzey resmi bir talep olmadı. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz çünkü bu nedenden ötürü daha büyük sorunlar yaşamak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, “Türkiye’yi ifade, düşünce ve gösteri özgürlüğü konularında eleştirirken Erdoğan'ın Almanya'daki bu haklardan yararlanamayacağını Türklere nasıl açıklayacaksınız?” sorusu üzerine Gabriel, bu konuda anayasa hükümlerine ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına işaret etti.

Dışişleri Bakanı, bir yabancı siyasi liderin Almanya'da bir etkinlikte konuşup konuşmayacağı konusunun, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamından öte Almanya'nın dış politika çıkarlarıyla ilgili bir konu olduğunu vurguladı.

Gabriel, “Türkiye ile yaşadığımız gerilim o kadar büyük ve sert ki, dış politika çıkarlarımız gereği, kamuya açık etkinlikler yoluyla Türk iç siyasetinin Almanya'ya taşınmasının uygun olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

NAZİ BENZETMELERİ

Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu sürecinde Türk hükümetinin Almanya'yı hedef alan Nazi benzetmelerinin “derin kırgınlıklara” yol açtığını ifade eden Gabriel, bu süreçte yaşananlardan ötürü bazı kararlar aldıklarını vurguladı.

Alman Bakan, Almanya’nın yurttaşların barışçıl bir şekilde bir arada yaşayabildikleri bir ülke olduğunu ve bunu muhafaza etmek istediklerini söylerken, “Herkes bu ülkede seçim bürolarında, konsolosluklarda oy kullanabilir. Ama artık başka ülkelerdeki seçimlerden üç ay öncesinden itibaren ülkemizde seçim etkinliği yapılmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Almanya'da 3 milyonu aşkın Türkiye kökenlinin yaşadığına işaret eden Sigmar Gabriel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bazıları Alman vatandaşı, bazıları değil, bana göre hepsi bu ülkenin yurttaşları. Bizim parçamızlar. Bu ülke onlara minnettar olmalı. Çünkü onlar olmaksızın biz bu ülkeyi inşa edemezdik. Biz Türkiye'deki iç siyasi meselelerin ülkemize taşınmasını istemiyoruz. Biz Türkiye ile Almanya arasındaki bir dizi sorunun çözümlenmesinin iyi olacağı kanaatindeyiz. O zaman durum değişir. Siyasetin görevi bu sorunları çözmektir zaten. O zaman bu tür sorunların Almanya'ya ihraç edilmesi ile ilgili tehlike de ortadan kalkar.”