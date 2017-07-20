Son dakika… Almanya’dan çok sert Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in yerel saatle 10.30'da gerçekleştirmesi gereken basın toplantısı yarım saat rötarla başladı. Toplantı öncesinde Gabriel ile Türkiye karşıtı Schultz'un bir arada olması dikkat çekti.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “İnsan hakları aktivistinin tutuklanmasının aşırı olduğunu ve kanunla uyumlu olmadığına inanıyoruz” dedi. Gabriel, “Türkiye’ye çok fazla sabır gösterdik ki bazen bunu yapmak hiç kolay olmadı” ifadesini kullandı. Gabriel, Büyükada’daki gözaltıların da önceden planlanmış olduğunu öne sürdü.

Gabriel, Dışişleri Bakanlığı’nın bir uyarı yaparak vatandaşlarının Türkiye’ye gitmemesini ve dikkatli olmalarını isteyerek, “Biz Almanya’dan Türkiye’ye giden herkes için risk olduğunu söyledik” dedi.

Gabriel, Türkiye ile iyi ilişkilerin olmasını istediklerini belirtirken, “Buna rağmen tango yapmak için iki kişiye gerek var” yorumunda bulundu. Gabriel, yaptığı açıklamada dikkat çektiği noktaların Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından da onaylandığını dile getirdi.

Almanya ile Türkiye arasında son aylarda yaşanan gerilim bugün üst seviyelere çıktı. İncirlik Üssü, Konya’da NATO Üssü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamburg’ta yaşayan Türklere seslenmesine izin verilmemesi, Türkiye’de tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in ardından Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel tatilini kısa kesip görüşmelerde bulunduktan sonra bugün basının karşısına çıktı.

Almanya’nın saygın dergilerinden Stern, Almanya’nın Türkiye ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğini yazarken Almanya’nın çok satan gazetesi Bild de Ankara’nın Deniz Yücel’i takas olarak kullanabileceğini okuyucularıyla paylaştı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert çarşamba günü yaptığı basın toplantısında “son gelişmeler ışığında Türkiye’ye yönelik AB’nin mali yardımlarının gözden geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” demişti.

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