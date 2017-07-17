Almanya’dan flaş Konya Üssü açıklaması

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyareti konusunda Ankara ile Berlin arasında yaşanan krizle ilgili federal hükümetten açıklama geldi.

Ankara ile Berlin arasındak soğuk rüzgarlar esmesine sebep olan İncirlik Üssü’nün ardından şimdi de Konya’daki NATO üssü gerginliği yaşanıyor. Alman milletvekillerinin bugün gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete Türk hükümetinin ertelemesinin ardından Berlin’den açıklama geldi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Berlin’de Pazartesi günü açıklama yapan federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ziyaretle ilgili Türkiye’ye herhangi bir mühlet tanımanın söz konusu olmadığını belirtti. Alman parlamenterlerin Alman askerlerini ziyaret etme hakkı bulunduğunu ifade eden Seibert, “Bunun zamanıyla ilgili beklentiler dile getirmenin ya da mühlet telaffuz etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum” diye konuştu. Seibert, NATO dahil her tür düzlemde Türkiye ile diyalog yolu arandığını söyledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı da Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye’nin ziyareti reddetmediğini, ertelediğini belirterek, Türkiye’nin sözüne güvendiklerini ve ziyaret için kısa süre içinde bir tarih belirleneceğine inandıklarını belirtti. Alman Dışişleri, Cuma günü Meclis Savunma Komisyonu üyelerine Türkiye’nin Pazartesi günü için planlanan ziyareti erteleme ricasını ilettiğini ve yeni bir tarih vermediğini bildirmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ARD televizyonunda Pazar günü yayınlanan mülakatta Konya konusunun siyasi pazarlık malzemesi yapılamayacağını belirterek, Konya’ya ziyaret izni karşılığında başka alanlarda taviz verilmesinin söz konusu olmayacağını vurgulamıştı.