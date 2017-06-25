Almanya’dan G20 öncesi Erdoğan’ın korumalarına veto

Welt am Sonntag gazetesine göre Alman hükümeti Hamburg'daki G20 Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da göstericilere müdahale eden korumalarının gelmesini istemiyor. Öte yandan Amerika'nın Sesi'ne konuşan hukukçular, ABD'nin korumalarla ilgili Interpol'e başvuruda bulunulması halinde aranan kişilerin Türkiye dışına çıkamayacağını ve 191 ülkeye gidemeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında protestoculara yaptığı müdahalenin yankıları sürüyor. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Washington’da protestoculara müdahale eden korumaların 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi için Almanya’ya gelmesi istenmiyor.

Gazete Alman Dışişleri Bakanlığı’nın ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya’ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde ilettiğini bildirdi.

Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü Ulf Wundrack daha önce DW Türkçe’ye açıklamasında, “Washington’daki gibi Türk Cumhurbaşkanı’nın korumalarının göstericilere müdahale etmesi gibi sahneler Hamburg’da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek” demişti.

‘Korumalar Türkiye dışına çıkamayabilir'

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşananlar ABD’de de hâlâ gündemde. Protestoculara müdahale eden korumalarla ilgili ABD'de tepkiler devam ederken konuyla ilgili atılabilecek ek adımlar ve hukuki süreç kamuoyunda tartışılıyor.

Amerika'nın Sesi'nin görüşlerine başvurduğu avukatlar, 16 Mayıs'ta Türk Büyükelçiliği konutu önündeki olaylar sonrasında gerçekleşen tutuklamalar ve yakalama kararı sonrasında yaşanan ve yaşanabilecek hukuksal süreçle ilgili görüşlerini şöyle anlattılar:

New York, İngiltere, Galler, İngiliz Virgin Adaları Baroları ve Türkiye'de İstanbul Barosuna kayıtlı Uluslararası Avukat Yegane Güley, Erdoğan'ın korumalarının olay sırasında geçici görevle ABD'de bulunmuş olmalarının, tutuklu yargılanmalarına gerekçe olarak gösterilebileceğini söyledi.

Güley, Erdoğan'ın korumalarının her ne kadar “diplomatik çalışan” kategorisinde olsa da diplomatik dokunulmazlıklar kapsamına girmeyen personel olmalarından dolayı tam dokunulmazlıklarının olmadığını, bu kişilerin “geçici görevli” statüsünde olduklarını belirtti.

Avukat Güley, bu korumaların protestoculara şiddet uygulamalarından dolayı, “geçici görevli” statüleri kendilerine diplomatik koruma zırhı vermediği için, tutuklanmaları ve yargılanmalarının önünde engel olmadığını ifade etti.

Güley, ABD'nin korumalarla ilgili İnterpol'e başvuruda bulunması durumunda ise aranan bu kişilerin Türkiye dışına çıkamayacağını, İnterpol'e üye 191 ülkeye gidemeyeceklerini savundu.