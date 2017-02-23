Almanya’dan muhtemel Erdoğan mitingi için önden uyarı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da referandum mitingi düzenlemeyi planladığına ilişkin haberler Alman politikacıları endişelendirdi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yönetimi mitinge izin verilmemesini istedi.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yönetimi, Erdoğan’ın Almanya’daki olası bir referandum mitinginin federal hükümet tarafından engellenmesini talep etti.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine açıklama yapan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, “federal hükümetin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ya da Almanya’nın herhangi bir yerinde bu tür mitingelerin düzenlenmesini önlemesi gerektiğini” ifade etti.

İLGİLİ HABER Bild: Erdoğan Mart ayında Almanya'da miting yapacak

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Jäger, “Buradaki düşünceyi ifade özgürlüğü, temel hakların sınırlandırılması ve idam cezasının geri getirilmesi ile birlikte sunulan bir anayasa değişikliğinin kampanyası için kötüye kullanılamaz” şeklinde konuştu. Eyalet İçişleri Bakanı, Türkiye iç politikasındaki gerginliklerin Almanya’ya taşınmasının engellenmesi gerektiğini kaydetti.

“İç politik mesele Almanya’ya taşınamaz”

Hafta başında da benzer bir açıklama eyaletin Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer’den gelmişti. Schmeltzer, Türkiye iç politikasındaki gerilimin Almanya’ya uzanmasının engellenmesi gerektiğine dikkat çekerek, Erdoğan’ın Almanya’da referandum mitingi düzenlemesini federal hükümetin diplomatik yolları kullanarak engellemesi gerektiğini kaydetmişti.

İLGİLİ HABER Almanya'da endişe: Ya Erdoğan miting yaparsa...

Bild gazetesi de çarşamba günü Ankara’daki diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde Erdoğan’ın Mart ayında Almanya’yı ziyaret edeceğini bildirmişti.

Gazete, “Erdoğan’ın Mart ayında Strasbourg’u ziyaret edeceğini ve ara durak olarak Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde hangi kent olduğu kesinleşmemiş olmakla birlikte referandum mitingi düzenleyeceğini” aktardığını yazmıştı.

Gazete aynı zamanda Almanya’daki Türk Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu’nun, Erdoğan’ın Almanya’yı ziyaret etmeyi planladığına yönelik resmi bir başvuruda bulunmadığını ifade ettiğine de yer vermişti.