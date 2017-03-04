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Altı tonluk porno yığınının altında can verdi!

Porno dergi biriktirme takıntısı olan Japon adam, biriktirdiği porno dergilerinin arasında ölü bulundu.
11:334 Mart 2017
Dünya
Altı tonluk porno yığınının altında can verdi!
Porno dergi biriktirme takıntısı olan Japon adam, biriktirdiği porno dergilerinin arasında ölü bulundu.

Dailymail’de yer alan habere göre Joji isimli Japon adamdan bir süredir haber alınamıyordu. Altı aydır kirasını ödememesi sebebiyle ev sahibinin harekete geçmesiyle korkunç gerçek ortaya çıktı.

TEMİZLİKÇİ BULDU

Eve yollanan temizlik ekibinden bir görevlinin, devrilmiş porno dergi yığınlarının arasında bulduğu Joji’nin uzun süre önce ölmüş olduğu anlaşıldı. 50 yaşında eski bir otomotiv çalışanı olan Joji uzun süredir porno dergi depoluyordu. Adamın ölüm sebebi henüz belli olmadı, herhangi bir sebeple öldüğünde dergiler üstüne mi devrildi, dergiler üstüne devrildiği için mi öldü sorusuna cevap aranıyor. Daire içindeki tüm alanların istiflenmiş dergi yığınlarıyla dolu olması dikkat çekti, evdeki dergilerin ağırlığının 6 ton civarında olduğu tespit edildi.

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