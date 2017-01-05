Amerika’dan ilk uyarı geldi!

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) yapılan açıklamada, İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamayla igili ABD uyarıda bulunuldu
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamada, ABD vatandaşlarına yönelik yayınladığı güvenlik uyarısında, terör saldırısının meydana geldiği bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.İLGİLİ HABERSon dakika haberi İzmir adliyesine bombalı saldırı
Son güncelleme: 18:5205.01.2017