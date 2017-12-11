Amerikalı mahkum Endonezya’da hapisten kaçtı

BBC Türkçe’nin haberine göre, bazı medya organları Beasley’nin duvardan atlayarak kaçtığını, bazıları ise onun önce testere ile çatıda delik açtığını aktardı.
DAVASI SÜRÜYOR
Onunla birlikte firar eden mahkumun da Amerikalı olduğu ve silahlı soygun suçundan hüküm giydiği açıklandı.
20 aylık hapis cezasını çeken 57 yaşındaki Paul Anthony Hoffman isimli Amerikalı, cezaevinden kaçtıktan hemen sonra yakalandı.
UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI İDAM CEZASI ALABİLİYOR
Haziran ayında da Kerobokan cezaevinde kalan dört mahkum tünel kazarak kaçmayı başarmıştı.
Uyuşturucu ile mücadele konusunda sert yasaları ile bilinen Endonezya’da uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar idam cezasına çarptırılabiliyor.
Kerobokan aynı zamanda, “Bali Dokuzlusu” olarak ünlenen, bir grup Avustralyalının da tutulduğu cezaevi.
Avustralyalı yetkililerin eleştirilerine karşın, bu gruptan iki kişi daha önce idam edilmişti.